Tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ta iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada taraflardan biri öldü diğeri yaralandı.

Olay, Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mustafa Çakmak (37) telefonla aradığı tapu memuru Kamber Akça’nın (41) evinin önüne gitti. İddiaya göre, iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Çakmak belinden çıkarttığı silahla Akça’yı ayaklarından yaraladı. Akça belinden çıkarttığı tabancayla Çakmak’ın başına ateş etti. Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.