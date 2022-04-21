Sultanbeyli’de aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe’den yan yol üzerinden Sultanbeyli’ne doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği geri dönüşüm malzemeleri adeta kazaya davetiye çıkarttı.

Kasadaki malzemelerin rüzgar nedeniyle de her an devrilecek gibi durması ve malzemelerin kamyonetin yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.