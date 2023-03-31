Sulama kanalına düşen ineğinin başında saatlerce bekledi

Arnavutköy’de hayvanlarını otlaması için çayırlık araziye çıkartan yaşlı kadının bir ineği sulama kanalına düştü. İneği düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkarırken, yaşlı kadın saatlerce hayvanının başından ayrılmadı.

Dün, akşam saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde tek geçim kaynağı olan hayvanlarını otlatmak için çayırlık alana götüren Sebile Bayrak’ın hayvanlarından biri sulama kanalına düştü. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kanala düşen hayvanını kurtarmaya gücü yetmeyen yaşlı kadın itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda hayvan vinç yardımı ile düştüğü kanaldan çıkartılarak sahibine teslim edildi. Tek geçim kaynağı hayvanları olan yaşlı kadının saatlerce hayvanının kurtarılması için başında beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri kurtardıkları danayı tekrardan zarar görmemesi için yaşlı teyzenin ahırına kadar götürdü.

“Bu hayvanım gebeydi”

Yaşadıklarını anlatan Sebile Bayrak, “Bu hayvan benim otlatmak için buraya getirmiştim. Ben düştüğünü gördüm diğer hayvanlarım gitti bu burada kaldı. Benim 7-8 adet hayvanım var başka bir yerde evim vardı satıp buraya geldik zamanında eşimde vefat etti 12 sene önce bende bu şekilde geçimimi sağlıyorum. İtfaiyeye ben haber verdim kurtarılmasını bekliyorum daha öncede başıma böyle bir şey gelmedi. Ben zarar gördü mü bilmiyorum ama bu hayvanım gebeydi, bilmiyorum beni yaklaştırmıyorlar düşmeyeyim diye” şeklinde konuştu.