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Sivas’ta KKKA’dan ölenlerin sayısı ikiye çıktı
SİVAS’TA VÜCUDUNA KENE YAPIŞMASI SONRASI KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (KKKA) HASTALIĞI ŞÜPHESİYLE TEDAVİ GÖREN KİŞİ ÖLDÜ.
Asayiş 28.05.2023, 16:46
Sivas’ta vücuduna kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’dan Sivas’a koyun kırkma işlemi için gelen H.K’nin vücuduna kene yapıştı. Keneyi kendi imkanlarıyla çıkartan H.K, bir süre sonra rahatsızlanarak KKKA şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gören H.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Sivas’ta KKKA hastalığı sebebiyle vefat edenlerin sayısı ikiye çıktı.