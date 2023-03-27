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Şırnak’ta terör operasyonu: 12 gözaltı
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 27.03.2023, 14:48
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli Emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheli şahsın ise gözaltı işlemleri devam ediyor.