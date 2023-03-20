Sınav sorularına çaldığı tespit edilen 24 FETÖ mensubuna gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 24 FETÖ/PDY mensubu şahsa yönelik gözaltı kararı alındı. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 19 kişinin yakalandığını aktarıldı.

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde ele geçirdiği tespit edilen 24 24 FETÖ/PDY mensubu şahsa yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı. Soruşturma çerçevesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik olarak süphelilerden bir kısmı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarından, bir kısmı hakkında ise sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında;

Her bir şüpheli yönünden farklılık göstermekle birlikte, haklarında; -Suça konu sınavlarla ilgili olarak düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterlerin bir kısmını taşımak, -örgüt evlerinde ve/veya örgütün çalışma evlerinde kalmak, söz konusu sınav sorularını almak/dağıtmak, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunmak, meslek birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama yöntemiyle haberleşmek gibi deliller/beyanlar bulunan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma kayıtları olan 24 şüpheli hakkında 20.03.2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”