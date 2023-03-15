Silivri’de saplantılı aşk dehşeti kamerada: 3’ü ağır 5 yaralı

Silivri’de eski sevgilisinin başka birisiyle gönül ilişkisi olduğu iddia eden adam dehşet saçtı. 2 kadın toplam 5 kişiyi silahla yaralayan adam, gözaltına alındı. Zanlının eski sevgilisi ve arkadaşını çocuklarının yanında sokak ortasında vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Fatih Mahallesi’nde Silivri Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Özay, (53) bir süre önce Sevcan Ö. (35) isimli kadından ayrıldı. Sevcan Ö.’nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile görüştüğü ileri süren Murat Özay, duruma sinirlenerek Birkan Y. ile tartıştı. Sabah saat 08.45 sıralarında silahıyla Sevcan Ö.’nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş etti. Sevcan Ö. olay yerinde ağır yaralandı. Sevcan Ö.nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de çocuğunun yanında silahtan çıkan ateş sonucu ağır yaralandı. Öfkesini alamayan Özay, daha sonra Börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.’nin yanına giderek ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçen Murat A. da seken mermilerden yaralandı.

Vatandaşlar müdahale edip silahı elinden aldı.

Özay, olaydan sonra sokak ortasında silahla dururken çevredeki esnaf ve yakında bulunan polis ekipleri müdahale edip silahını elinden aldı. Bu sırada zanlının elinden silahı almaya çalışan esnaflardan Ünal P. de yaralandı. Şüpheli şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. 2’si kadın toplam 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili Özay’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şahısın üzerinden silah, yedek şarjör ve ‘pala’ çıktı.

Konuyla ilgili konuşan çevredeki esnaflardan Hakan Okur, “Olay sabah 9 civarında yaşanmış. Olayı yapan kişi bizim yandaki komşumuzdu telefon kılıfı satıyor telefon tamiri yapıyordu. İyiydi fakat işleri bozuldu boşluğa düştü. Sabah böyle bir şeye şahit olduk. Üzüldük, vurulan arkadaşta komşumuz. Üzgünüz” dedi.