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Silivri Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 79’u İstanbul, Edirne ve Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rüşvet çarkının deşifre edildiği operasyonu İstanbu
Silivri Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 79’u İstanbul, Edirne ve Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rüşvet çarkının deşifre edildiği operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi gerçekleştirdi.
Asayiş 31.03.2023, 13:01
Silivri Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 79’u İstanbul, Edirne ve Konya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Rüşvet çarkının deşifre edildiği operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi gerçekleştirdi.