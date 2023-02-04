Şili’de orman yangınlarında can kaybı 22’ye yükseldi

Şili’nin orta ve güney kesimlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaştı.

Güney Amerika ülkesi Şili’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında alevlerle mücadele devam ederken, can kaybı artıyor. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiğini, 16’sı ağır olmak üzere 554 kişinin yaralandığını söyleyerek, "Acı bir bilançoyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. En az 10 kişinin de kayıp olduğunu belirten Toha, 251 aktif yangından 76’sının bugün başladığını söyledi.