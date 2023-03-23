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Siirt’te yemek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Siirt’in Gökçebağ Beldesi’nde, tarlalarda yiyecek arayan anne ve domuz yavruları görüntülendi.

Asayiş 23.03.2023, 09:42
Siirt’te yemek arayan domuz sürüsü görüntülendi

Siirt’in Gökçebağ Beldesi’nde, tarlalarda yiyecek arayan anne ve domuz yavruları görüntülendi.

Merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki Kaleseyfo Kalesi yakınlarında doğa gezintisine çıkan bir grup, 5 yavrusu olan domuz sürüsüne rastladı. Domuz sürüsünü gören grup şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Görüntülenen domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

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