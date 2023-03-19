Siirt’te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Siirt oto sanayi sitesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siirt kent merkezi oto sanayi sitesinde meydana geldi. 34 DGU 887 plakalı minibüs ile 56 T 0016 ticari otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sürücüler birbirlerinden şikayetçi olurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.