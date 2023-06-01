Siirt’te kontrolden çıkan araç bir evin bahçesine uçtu
SİİRT’TE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ BİR EVİN BAHÇESİNE UÇTU.
Asayiş 01.06.2023, 10:23
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir evin bahçesine uçtu.
Kaza, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Gökçebağ beldesinde seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine uçtu. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.