Siirt’te istinat duvarı çöktü

Siirt’in Baykan ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Edinilen bilgilere göre, Baykan’ın Ulaştı köy yolunda, toprak kaymasına engel olmak için yaptırılan istinat duvarının bir bölümü, yağışlardan dolayı oluşan heyelan ile birlikte çöktü. Haber verilmesiyle bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapanan köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu köy yolu tekrardan ulaşıma açıldı.