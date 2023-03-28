Siirt’te etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü

Siirt’te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Siirt- Kurtalan karayolu ve Veysel Karani Mahallesi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamanın meydana geldiği karayolunda görüş mesafesi 10 ile 15 metreye kadar düşerken, sis nedeniyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu.