Şiddetli yağış sonrası biriken dolu yığınında araç mahsur kaldı

Gaziantep’te şiddetli dolu ve sağanak yağış sonrası biriken dolu yığınında otomobil mahsur kaldı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonrası mahsur kalan araç kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

Gaziantep’te gece saatlerinde şiddetli dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Şahinbey ilçesi 75. Yıl mahallesinde Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki kavşakta bir otomobil biriken dolu yığınlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen GASKİ’ye bağlı dozer ve kar küreme araçları, otomobili kurtarmak için yolu trafiğe kapatarak çalışmalarına başladı. 1 saatlik çalışmanın ardından otomobil kurtarılarak yol trafiğe açıldı.