Şiddetli fırtına tonlarca ağırlığındaki çatıyı uçurdu, elektrik direklerini eğdi

Karaman’da şiddetli fırtına tonlarca ağırlıktaki çardağın çatısını yerinden sökerek uçururken, elektrik direklerini eğdi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi merkeze bağlı Karacaören köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde öğleden sonra başlayan ve gece şiddetini arttıran fırtına, kuzularla birlikte 300’e yakın koyunun kaldığı çardağın tonlarca ağırlıktaki demir çatısını yerinden söktü. Sökülen çatı 50 metre ileriye uçtuktan sonra 2 elektrik direğini eğerek boş arsaya düştü. Fırtınada çardağın duvarı da yıkılırken, eğilen elektrik direği ise bir evin çatısına hasar verdi. Bir köpeğin telef olduğu fırtınada kimse yaralanmazken, çatısı uçan çardak tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Doğum zamanı kuzular ve koyunlar dışarda kaldı"

Şimdiye kadar böyle bir fırtına görmediklerini anlatan Cemal Göktekin, ?Gece şiddetli bir fırtına başladı. Fırtına başladıktan sonra çardağa gelerek koyunları kontrol ettim. Aradan 15 dakika sonra tekrar gelip baktığımda ne çardak kalmış ne de çatı kalmış bir şey kalmamış havluda. Yaşanan bu durum karşısında adeta şok olduk. Uçan çatı elektrik direkleri sayesinde komşunun evine zarar vermesini önlemiş. Şuan için maddi zararımız çok. Koyun ve kuzuların gece kalacakları yer yok. Malum kış mevsimindeyiz. 300 koyun dışarıda kaldı. Fırtına 400 metrekarelik çelik çatıyı yerinden söktü. Her hangi bir can kaybının yaşanmamasına şükrediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

"Fırtına bazı köylerimizde hasara neden oldu"

Çatısı uçan çardakta incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, ?Yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle bazı köylerimiz de zararlar oluştu. Ama en fecisini burada gördük. Üreticimiz zor durumda. Devletimiz büyüktür ve bu tür afetlerde her zaman çiftçisinin yanında olmuştur. Bizlerde gerekli girişimlerimizi yaparak çiftçilerimizin yaralarını sarmak için çalışacağız" dedi.