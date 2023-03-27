Seyir halindeki araç, motosiklete çarpıp yola savurdu: 2 ağır yaralı

Gaziantep’te bir araç, karı-koca ve çocuklarının bulunduğu motosiklete çarparak yola savurdu. Olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Gaziantep Havalimanı Yolu Caddesi’nde bulunan Abdulkadir Yüksel Hastanesi yakınlarında meydana geldi. 27 AOT 339 plakalı İsmail Kurt idaresindeki motosiklet, yolda seyir halindeki 27 ACK 538 Mehmet Erdal Tiryaki yönetimindeki aracın çarpması sonucu yola savruldu. Olayda motosiklet ve üzerinde bulunan İsmail Kurt, Fatma Kurt ve ismi henüz öğrenilemeyen çocukları yola savruldu. Olayda 2 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan İsmail Kurt, Fatma Kurt ve çocukları ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.