SES davasında yargılanan Gönül Erden tahliye edildi

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında ‘terör örgütüne üye olmak, örgütü yönetmek ve örgüt propagandası yapmak’ suçlarından açılan dava çerçevesinde tutuklu bulunan önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden tahliye edildi.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey, önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile sendika üyeleri katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen bilirkişi raporunu okuduktan sonra, sanıklara söz verdi.

“18 aydır cezaevindeyim dile kolay”

Suçsuz olduğunu ve 18 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen sanık Erden, “Artık bir süreden sonra söylediğim ifadelerin bir anlamı kalmıyor. Hakkımda iddia edilen suçlara karşı suçsuzluğumu söylemeye çalışıyorum. HTS kayıtları benim nerde ne yaptığımı açık bir şekilde gösteriyor. Yine bugün bilirkişi raporunda da çok ortada yurt dışı girip çıkışım beni doğruladı. Sizin istediğiniz belgelerde bu ortaya çıkmıştır. Ama sunu net söyleyeyim. 18 aydır ben tutukluyum. 8 ay bilirkişi raporu bekledik eksik gelmiş bir 8 ay daha mı bekleyeyim. Ben daha önce bu ülkede yaşanan tüm felaketlerde bölgeye giderek yardımcı olmaya çalıştım. Faaliyet yürüttüm. Bu felakette ne yazık ki buradayım. Salgın döneminde yaptığı eylemler dosyaya suç olarak nasıl girebilir? O yüzden 5 duruşmadır bu dosyaya ilişkin kendimi anlatmaya çalışıyorum. Hala tutukluluk devamı isteniyor 18 aydır cezaevindeyim dile kolay. Ben bir açıklama bulamıyorum. Gerçekten vicdani değil. Bir kez daha tahliyemi talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bana sadece neden nefes alıyorsun diye soruşturma açılmadı”

Geçmiş dönemlerde her olayda kendi hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden tutuklu sanık Atabey, “Şu anda siz karşıma 10 tane tanıkta çıkartsanız ben başka bir şey anlatamam. Bir şeye dönüştüremem. Ben devlet memuruyum en fazla 1 ay izinim vardır. Ötesi yoktur. 2010 da yaşanan Van depreminde can havliyle orada olduk. Ve olmaya devam edeceğiz. 19 yıl boyunca sağlık emekçiliği yapıyorum. 2014 yılına kadar tek bir soruşturmam, davam yok. Hakkımda 2014 yılından sonra soruşturmalar başladı. Bana sadece neden nefes alıyorsun diye soruşturma açılmadı. 2016 yılında benim mesleğim elimden alındı. 8,5 aydır tutukluyum tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Sanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Önceki dönem SES Eş Genel Başkanı Erden tahliye edilirken, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Sonraki celse ise 5 Haziran’a ertelendi.

Soruşturma geçmişi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında, "örgüt üyeliği", "örgütü yönetmek" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla dava açılmıştı.