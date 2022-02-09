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Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son anda kurtarıldılar

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel sularının altında kalan evde bulunan aileler köpeklerin havlaması ve köy halkının uyandırmasıyla son anda kurtarıldı. Köy halkı ve selzedeler korku dolu anları anlattı.

Asayiş 09.02.2022, 11:13
Selde can pazarı, köpek havlamasına uyandılar son anda kurtarıldılar

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sel sularının altında kalan evde bulunan aileler köpeklerin havlaması ve köy halkının uyandırmasıyla son anda kurtarıldı. Köy halkı ve selzedeler korku dolu anları anlattı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış etkisini artırarak gün boyu devam etti. Son yağışlarla birlikte eriyen karlar bölgedeki dereleri de taşma noktasına getirdi. Sarı alarm verilen Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Ergene Nehrinin kollarından Yenicegörece’de debi yükselişini devam ettirerek, 177 metreküpe erişti. Ergene’deki, yükseliş sebebiyle Uzunköprü’nün Çöpköy Mahallesi’nden geçen derenin taşması sonucu dere kenarında bulunan tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan evler ise tamamen çamur ve su içerisinde kaldı.

“Sel suları gece uykuda yakaladı, komşuları kurtardı”

Gece saat 03.00 sıralarında dere kenarındaki evlerinde uyudukları esnada derenin taşmasından habersiz olan bir aile ise sel sularının içinde kalmaktan son anda kurtarıldı. Derenin taştığını ve suların evlerin içerisine girdiğini gören köy halkı, dere kenarında bulunan evdeki vatandaşları uykudan uyandırıp tahliye etti. Son anda evden çıkarılan aile hayatta kaldıklarına şükür ederken, ahırda bulunan hayvanlarını kurtaramadıkları ve telef oldukları için üzgün olduklarını anlattı.

“Köpeklerin havlamasına uyandım, her yer su altındaydı”

Evi su altında kalan Özay Canlar, köpeklerin havlamasına uyandığında her tarafın sular altında kaldığını gördüğünü söyledi. Hemen köpekleri kurtardığını belirten Canlar, suyun aniden yükseldiğine dikkati çekti. Evi su altında kalan ve son anda kurtarılan bir başka vatandaş Muradiye Canlar da, gece saat 03.00 sıralarında kayınvalidesinin kendisini uyandırdığını belirterek, hemen hayvanları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Suların evin içerisine girmesi nedeniyle eşyaları tahliye edemediklerini anlatan Canlar, “elimizden bir şey gelmedi, bir şey yapamadık” dedi.

“Canımızı zor kurtardık, uyandırmasaydılar bugün ölüydük”

Evi su altında kalan bir diğer vatandaş Murat Gürbüz, köy halkının bağırmasıyla uyandıklarını söyledi. Uyandıklarında evin tamamen su içinde kaldığını hatta yürüyemeyip düştüklerini ifade eden Gürbüz, “Zor kurtardık kendimizi. Evler tamamen metrelerce suya gömüldü. Köy halkı yardım etti bele kadar suyun içinden çıktık. Kaldırmasaydılar boğulur giderdik ”dedi.

“Uyandırılmasaydılar felaket yaşanacaktı”

Çöpköy Mahalle Muhtarı Mustafa Arslan, “Su aniden geldi. Köy halkı vatandaşları uyandırmasaydı bir felaket yaşanacaktı. Daha öncede bu eve su baskını olmuştu. Bir önlem alınması çağrısında bulunuyorum” açıklamasında bulundu.

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