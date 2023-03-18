Seksenlik Ayşe Nine Çanakkale Şehitlerini böyle andı

Bursa’da 80 yaşındaki Ayşe Nine; Çanakkale Şehitlerini anmak için sırtına astığı Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri ile oturduğu semtin bir başından diğer başına yürüdü.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden 80 yaşındaki Ayşe Nine Çanakkale Şehitlerini unutmadı. Çanakkale Zaferi’nin 108. yılında sırtına astığı dev Türk Bayrağı ile sokağa çıkan yaşlı kadın oturduğu semtin bir başından bir başına yürüyerek zaferin kahramanlarını andı.

Mantosunun üzerine Türk Bayrağı geçirip ayağında siyah lastik ayakkabılarıyla yürüyen yaşlı kadını görenler zaferin yaşandığı o günleri hatırladı.