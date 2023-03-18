Şehitlikte yürek sızlatan doğum günü notu: “Doğum günün kutlu olsun cennet gülüm”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çorum’da düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı.

Çorum Şehitliği’ndeki törende 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 29 yaşındaki Habib Gökçe’nin mezarı başına gelen annesi Hatun Gökçe ve babası Ahmet Gökçe, 14 Mart’ta doğum günü çiçeği ve yazılı notu görenleri duygulandırdı.

“Cennet gülüm doğum günün kutlu olsun”

16 Mart 1987 doğumlu olan Habib Gökçe’nin anne ve babası tarafından şehidin mezarına bırakılan çiçekte “Doğum günün kutlu olsun. Cennet gülüm” ifadesinin yer aldı.

Her yıl 16 Mart’ta oğlunun doğum günün mezarına geldiklerinin dile getiren baba Ahmet Gökçe, “Çiçek bırakarak dua ediyoruz” dedi.

Oğlu şehit Habib Gökçe’yi hiç unutamadığını anlatan Gökçe, “Habip, efendi, sakin, büyüğünü ve küçüğünü bilen bir insandı. Saygılıydı. Sevilen bir kişiydi. Cenabı Allah şehadeti nasip etti. Hiç aklımdan çıkmıyor. Bambaşka bir insandı” dedi.

Oğluyla şehit olmadan 3 gün önce yaptıkları konuşmayı da anlatan baba Gökçe, “İzne gelmişti. Gel gitme dedim. Şırnak operasyonlarının olduğu dönemdi. Baba ben gitmem mi dedi. Baba arkadaşlarım bana kaçtı der dedi. Ben gitmeliyim dedi. Silahındaki mermileri bana verdi. Terör olayları var, yolda lazım olur dedim. Baba bundan sonra benim silaha ihtiyacım yok dedi. Kalbine doğdu galiba. Gitti ve 3 gün sonra şehit oldu” ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)