Şehit Savcıyla ilgili provokatif paylaşım yapan İBB çalışanı tutuklandı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın alıkonulduğu anla provokatif paylaşım yapan İBB çalışanı şüpheli Eda Ezgi Yıldız çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü mensupları tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan şüpheli E.E.Y. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İBB çalışanı olduğu ortaya çıktı

Şüpheli Eda Ezgi Yıldız’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketlerinden biri olan İSYÖN’de insan kaynakları uzmanı olduğu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) parti meclis üyesi Gökhan Gündoğdu’ya yardımcı olarak işlerini takip ettiği de öğrenilmişti.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifadesini veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız’ın tutuklanmasının ardından da İBB’deki işine son verildi.