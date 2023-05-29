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Seçim zaferini kutlamak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu
TRABZON’UN SÜRMENE İLÇESİNDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SEÇİM ZAFERİNİ KUTLAMAK İSTEYEN BİR KİŞİ SİLAHINI ATEŞLEMEK İSTERKEN SİLAHININ TUTUKLUK YAPMASI ÜZERİNE KENDİNİ VURDU. AĞIR YARALANAN ŞAHIS HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.
Asayiş 29.05.2023, 09:20
Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu. Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu’nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü’ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.