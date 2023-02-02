Savcı, Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren zanlının ikinci duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Savcı, sanık için hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın, "canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Biga’da 27 Mayıs’ta meydana gelen olayda, 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimlik işçi olarak gelen evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış (39), köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı. Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir (27) ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı. Olay günü Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile Türkan Demir arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Hakkı Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle Türkan Demir’i kafasına defalarca vurarak öldürdü. Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkan Demir’i başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış’ın ikinci duruşması, Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Hakkı Elalmış duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Salonda müşteki avukatları ile sanık avukatı ve Türkan Demir’in yakınları hazır bulundu. Duruşma olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle başladı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

"Karakolda eşimin Türkan Demir’i öldürdüğünü öğrendim"

Duruşmada SEGBİS üzerinden tanık olarak dinlenen Hakkı Elalmış’ın eşi Güllü Elalmış, "Akrabayız. Biga’da iki ayrı çiftlikte çalışıyoruz. Aramızda husumet yoktu. Normalde aramız iyiydi. Türkan Demir hakkımızda kötü söylemler söylediği için artık çok fazla görüşmüyorduk. Abdullah, eşim ile görüşüyordu. Ama eskisi gibi samimi değildik. Eşim, Türkan Demir ve Abdullah Demir’i hakkında arkanızdan kötü şeyler söyleniyor diyerek kendilerini yaşantılarını dikkat etmeleri konusunda uyarıyordu. Eşim uyardıktan sonra Türkan Demir arkamızdan konuşmaya başladı. Evimize gelen misafirler hakkında kötü şeyler konuşuyordu. Abdullah ile bu konuyu konuştuğumuzda bize Türkan ile baş edemediğini söyledi. Olay gecesi eşimin Türkan Demir’in evine gittiğini bilmiyordum. Kümeste çalışıyor diye biliyordum. Eve geldiğinde parmakları kanıyordu. Sorduğumda kümes kapısına sıkıştırdığını söyledi. Üzerindeki kıyafetleri makineye attı. Duşa girdi. Telefon geldi. Sorduğumda Türkan’ın hastaneye kaldırıldığını söyledi. Evden çıkarken Türkan’ın kendisine bıçakla saldırdığını söyledi. Olayın ayrıntısını öğrenemeden eşim evden ayrıldı. Sonra jandarma gelip beni karakola götürdü. Jandarma evde arama yaptı. Karakolda eşimin Türkan Demir’i öldürdüğünü öğrendim" dedi.

"Türkan eşim ve bana küfredince deyince kendimi kaybettim"

Sanık Hakkı Elalmış ise, "Ruhsatlı av tüfeğim ve silahım bulunmaktadır. Türkan Demir’i öldürme niyetim olsaydı tabanca ya da tüfeğimi alırdım. Kümeste kamera olduğunu biliyordum. Ben öldürmeyi düşünmüyordum. Türkan Demir’i kameraların olmadığı bir yerde öldürürdüm. Olay sırasında Eda ve Ela beni gördüler. Engellemeye çalıştılar. Ben yine de beni gördükleri ve bildikleri halde Abdullah Demir’in yanına hastaneye gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Ne ifade verdiğimi bilmiyorum. Türkan eşim ve bana küfredince deyince kendimi kaybettim" diye konuştu.

Savcı, sanık Hakkı Elalmış için hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın "canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Hakim, sanık Hakkı Elalmış’ın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.

Türkan Demir’in Avukatı İlayda Kocabaş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Soruşturma aşamasında sanık hakkında verilen sevk maddelerinin kasten insan öldürmenin nitelikli hali, yani hem kadına karşı işlenmiş olması, hem de canavarca hisle ve eziyet edilerek işlenmiş olmasından dolayı yargılanmasına karar verilmişti. Bizler bu süreç boyunca şunu iddia ettik, bu cinayetin ayrıca tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu. Zira sanık bu cinayeti işlerken gündüz gidip bir keşif yapmış. Akşam maktulün eşini takip etmiş, evde olmadığından emin olmuş. Daha sonra maktulün olduğu eve üzerinde bıçakla, hazırlıklı olarak gelerek Türkan Demir’i katletmiştir. Bizler bugün ikinci duruşmada aynı beyanlarımızı tekrarladık. Duruşma 27 Şubat’a ertelendi. Bizler mahkemeye heyetinin kararı için karar celsesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.