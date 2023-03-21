Sarıyer’de sahipli köpeği silahla vurarak öldüren sanığa 3 yıla kadar hapis talebi

Sarıyer’de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı sahipli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.’nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sarıyer’de mama verme bahanesiyle yanına çağırdığı ve müşteki Volkan Tanju’nun sahiplendiği ‘Ice’ isimli köpeği, lazer ışıklı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık Ali Can E.’nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ali Can E. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatı, sanığın ateş etme anlarına ilişkin olduğunu söylediği başka açıdan görüntü kayıtlarını sundu. Sanık avukatı ise mahkemeye sunulan görüntü kaydının ne şekilde temin edildiği belli olmadığını ve günümüz teknolojisiyle üretilme olma ihtimaline karşı kabul edilmemesini talep etti.

Mütalaa açıklandı, 3 yıla kadar hapsi talep edildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay tarihinde müştekiye ait köpeğe ateş etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğini belirtti. Açıklanan mütalaada, sanık Ali Can E.’nin ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Müşteki avukatı, açıklanan mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Ali Can E. ile avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep ettiler.

Ara karar açıklandı

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ile avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, müşteki avukatının sunduğu görüntü kaydının çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ali Can E.’nin ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.