Şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Abdullah T. Yönetimindeki 16 MDP 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.