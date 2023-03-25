Samsun’da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Samsun’da refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direğini yerinden söken otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Y.’nin kullandığı 55 LE 304 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir ağaç ve bir aydınlatma direği yerinden sökülürken, otomobil de yan yattı. Kazada sürücü Erdinç Y. ile birlikte otomobilde bulunan Melih C.A. yaralandı. Yaralılardan sürücü Gazi Devlet Hastanesi’ne, yolcu da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası refüjde yıkılan ağaç ve aydınlatma direğini polis ekipleri kontrollü bir şekilde güvenli bölgeye çekerken, kazaya karışan araç ise çekici ile kaldırılarak trafik akışının normale dönmesi sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.