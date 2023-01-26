Samsun’da otomobil motosikletli kuryeye çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin motosikletli kuryeye çarpıp kaçtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Murat Bayraktar idaresindeki 55 AIM 016 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazada yaralanan motosikletli kurye ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kadın olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü kaçtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.