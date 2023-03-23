Samsun’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı inşaatın 3. katındaki iskeleden düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantolama işçisi Murat Baltaoğlu (45), çalıştığı inşaatın 3. katındaki iskeleden düştü. Ağır yaralanan Baltaoğlu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Murat Baltaoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.