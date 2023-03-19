Samsun’da felçli gencin yatağında ölümü şüpheli bulundu

Samsun’da iki yıl önce inşaattan düşerek felç kalan gencin yatağında ölü bulunması şüpheli bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası İsa Ş.(33) yaklaşık 2 yıl önce çalıştığı cami lojmanı inşaatından düşerek felç oldu. Evinde yatağa mahkum olarak hayatını sürdüren İsa Ş. bugün sabaha karşı ölü bulundu. İsa Ş.’nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.