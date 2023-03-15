Samsun’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2 şüpheliye ait ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen 2 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu köpekleri ve ayrıca çok sayıda ekip katıldı.

Şüpheli Tuğrul A.’nın evinde yapılan aramada; 21 adet fişeklenmiş halde toplam ağırlığı 49,13 gr olan esrar maddesi, toplam ağırlığı 37,02 gram olan sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, boyları 40 ila 60 cm arası değişen 3 adet kenevir bitkisi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer şüpheli Murat Can Y.’ın evinde yapılan aramada ise toplam ağırlığı 3,52 gram olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Her iki şüpheli de cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.