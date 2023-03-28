Samsun’da 2 kişiyi bıçak ve taşla hastanelik eden şahıs tutuklandı

Samsun’da 2 kişiyi bıçak ve taşla yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga sırasında yabancı uyruklu M.A., K.A.’yı 3 yerinden bıçaklayıp E.A.’yı da kafasına taşla vurarak hastanelik etti. K.A. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.A. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, saldırıyı yapan M.A. ile kavgaya karışan arkadaşları R.A. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Bugün adliyeye sevk edilen R.A. ve M.A. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, bıçak ve taşla 2 kişiyi yaralayan M.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.