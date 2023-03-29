Sahte ilanla araç kiralayan sanığa 4 yıl 2 ay hapis

Başkent’te yaşanan olayda, internette sayfasından kiralık otomobil ilanı verip Cezayir uyruklu A.K.’yi 12 bin lira dolandıran sanık Gamze Oturmaz, tutuksuz olarak yargılandığı davada ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’da yaşayan mağdur A.K., 5 Kasım 2021 tarihinde internette bulunan ilanda gördüğü otomobili 1 aylığına kiralamak için sayfada bulunan banka hesap numarasına 7 bin, 4 bin ve bin lira olmak üzere toplamda 12 bin lira para gönderdi. Sonrasında aracı teslim alamayan A.K. dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu. Soruşturma sonunda, mağdurun parayı yatırdığı hesabın sahibi Gamze Oturmaz hakkında ’bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Benim kesinlikle hiçbir alakam yoktur"

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Gamze Oturmaz, suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim adıma bütün yasal olmayan işleri gerçekleştiren İstanbul’da bulunan A.A.’dır. Benim kesinlikle hiçbir alakam yoktur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.