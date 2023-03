Rusya’da gözaltına alınan The Wall Street Journal muhabiri tutuklandı

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova muhabiri Evan Gershkovich, Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’na akredite olan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich’in casusluk şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Lefortovo bölge mahkemesine çıkarılan Gershkovich, 29 Mayıs’a kadar tutuklandı. Kremlin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gershkovich’ün suçüstünde yakalandığı ifade edildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Yekaterinburg’da gözaltına alınan Gershkovich hakkında, "Gazetecilik adına hiçbir şey yapmıyor" dedi.

The Wall Street Journal’dan açıklama

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinden yapılan açıklamada ise Gershkovich’in tutuklanmasından dolayı büyük endişe duyulduğu kaydedildi. Gershkovich’in ve Gershkovich’in ailesinin yanında olduklarını ifade eden The Wall Street Journal yetkilileri, "The Wall Street Journal, FSB’nin iddialarını şiddetle reddediyor" açıklamasında bulundu.

Rus medyasında 32 yaşındaki Gershkovich’in casusluktan 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.