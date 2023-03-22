Refüjü aşıp karşı şeride geçen pikap kamyonet ile çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşan pikap, karşı şeritte seyir halinde olan kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan A. idaresindeki 34 EYE 583 plakalı Skoda marka pikap, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı yola geçti. Pikap, karşı şeritte seyir halinde olan yabancı uyruklu A.E. yönetimindeki 41 MA 3492 plakalı Hyundai marka kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Gökhan A., pikapta yolcu olarak bulunan Yusuf D., kamyonet sürücüsü A.E. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Abdülhamid Elabbud araçlarda sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonetteki yolcunun durumu ağır

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan kamyonetteki yolcu Abdülhamid Elabbud’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından cadde üzerinde trafik akışı yeniden normale döndürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.