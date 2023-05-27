Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’a “Nazi” soruşturması

Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 Mayıs’ta verdiği konser sırasında Nazi kostümü giydiği belirtilen ünlü rock müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters hakkında soruşturma başlatıldı.

Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters hakkında Almanya’nın başkenti Berlin’deki Mercedes Benz Arena’da verdiği konser sırasında Nazi kostümü giydiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Alman polis sözcüsü Martin Halweg yaptığı açıklamada, “Sahnede giyilen kıyafetlerin Nazi yönetimini yüceltmek veya haklı çıkarmak için kullanılabileceği ve dolayısıyla kamu huzurunu bozabileceği için halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme şüphesiyle soruşturuyoruz. Giysiler bir Nazi subayının giysilerine benziyor” ifadelerini kullandı. Polis Jennifer Bahle ise, "Kin ve düşmanlığa tahrik suçunun işlenmesine elverişli resim ve videolar dahil olmak üzere kamuoyundan bilgi aldık" dedi.

Yürütülen soruşturmanın ardından dosyanın hukuki değerlendirme yapılmak üzere Berlin Eyalet Savcılığına gönderileceği belirtildi.

Waters’tan tepki

79 yaşındaki İngiliz sanatçı Waters soruşturmaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Waters paylaşımında, “Berlin’deki son performansım, siyasi görüşlerime ve ahlaki ilkelerime katılmadıkları için beni karalamak ve susturmak isteyenlerin saldırılarına maruz kaldı. Performansımın sorgulanan unsurları, açıkça faşizme, adaletsizliğe ve bağnazlığa karşıtlığı ifade ediyor. Bu unsurları başka bir şeymiş gibi gösterme girişimleri samimiyetsizdir ve politiktir” ifadelerini kullandı. Sahnedeki tasvirini, uzun yıllardır farklı şovlarında kullandığını belirten Waters, “Tüm yaşamımı her yerdeki otoriterliğe ve baskıya karşı konuşarak geçirdim. Savaştan sonra çocukken evimizde ‘Anne Frank’ adı sık sık konuşulurdu, o faşizm kontrolsüz olduğunda neler olduğunun kalıcı bir hatırlatıcısı oldu. Ailem İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerle savaştı ve en büyük bedeli babam ödedi. Bana yönelik saldırıların sonuçları ne olursa olsun haksızlığı ve bunu yapan herkesi kınamaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

Hayranları da Waters’ın sahnedeki tasvirinin, Pink Floyd’un en ünlü albümlerinden "The Wall" ve aynı adlı filmde yer alan sahnelerin yeniden canlandırması olduğunu söyleyerek soruşturmaya tepki gösterdi.

Tartışmalı konser

Nazi sembolleri, bayrakları ve üniformalarının yasak olduğu Almanya’da 17 Mayıs’ta sahne alan Waters, iki çekicin çapraz durduğu kırmızı bandajlı uzun siyah bir ceket giymiş, imitasyon bir makinalı tüfeği izleyicilere doğrulturken görülmüştü. Gamalı haça benzeyen iki çekiçli sembol, 1982 yapımı, aktivist Bol Geldof’un oynadığı filmdeki kıyafetlerde de yer alıyordu.