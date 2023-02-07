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Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor.

Asayiş 07.02.2023, 20:40
Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor.

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