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MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor.
Asayiş 07.02.2023, 20:40
Kahramanmaraş depreminin ardından merkez Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi., Alparslan Türkeş Bulvarı, Penta Park sitesinde enkaz çalışmaları sürüyor.