Pendik Kaymakamlığı’ndan otelde çıkan yangınla ilgili açıklama

Pendik’te bulunan 7 katlı bir otelde çıkan yangına ilişkin Pendik Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Çıkan yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir” denildi.

Pendik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün saat 08.00 sıralarında ilçemizin doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesindeki 7 katlı otelin 5’inci katında yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek yangın söndürülmüştür.

Çıkan yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üç vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir.

Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.