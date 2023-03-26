Pazar alanına park edilen taksiyi elleriyle taşıdılar

Arnavutköy’de mahalle arasına kurulan semt pazarına sabah tezgah açmak isteyen pazarcılar, sokakta park halindeki taksiyi elleriyle kaldırarak taşıdı.

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kurulan semt pazarına sabah saatlerinde gelen pazarcılar, park halindeki bir taksi nedeniyle tezgah açamayınca aracı elleriyle taşıyarak başka bir sokağa çektiler. O ilginç anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.