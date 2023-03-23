Parkta bıçaklandı, annesine sığındı

Antalya’da parkta tanımadığı kişi tarafından bıçaklandığını söyleyen genç, 500 metre ileride bulunan annesinin yanına sığınarak yardım istedi. Genç hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 792. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan binanın giriş katında oturan Hatice Yılmaz, kapıyı açınca oğlu Kürşat Evren Yılmaz’ı (30) karşısında kanlar içerisinde gördü. Anne Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından balkonda bulunan gencin, ilk tedavisi olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan genç, 500 metre ileride tanımadığı bir kişi tarafından sol kolundan bıçaklandığını ve ardından eve gelerek annesinden yardım istediğini söyledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Genç ise yakında bulunan bir özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yaşananları anlatan Hatice Yılmaz, "Olayı ben de bilmiyorum. Bıçaklanınca eve gelerek benden yardım istedi. Geldiğinde kanlar içerisindeydi. Ben de hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradım. Sağlık ekipleri ve polisler geldi, hastaneye götürdüler" dedi.