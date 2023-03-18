Paris’te polis şiddetine karşı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te Republique Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenleyerek, gözaltı sırasında hayatını kaybedenlerin sorumlularının adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Republique Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, ülkedeki polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, ellerinde "Adalet istiyoruz", "Darmanin yasalarına hayır", "Polis şiddetine hayır", "Devlet eliyle yapılan yabancı ayrımcılığını kabul etmiyoruz" pankartları taşıdı. Fransa’nın sömürgesi denizaşırı ülkelerde, devlet tarafından ayrımcılık yapılıp gözaltı kayıpları olduğunu belirten bazı göstericiler, "Cinayetleri işleyenler adalet önüne çıkarılsın" sloganları attı.