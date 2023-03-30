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Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor
TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE PARFÜM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRELMİYOR. PATIR PATIR PATLAYAN PARFÜM ŞİŞELERİ YANGINI ALEVLENDİRİRKEN BÜYÜK ÇABA SARF EDEN İTAFİYENİN İŞİ DE ZORLAŞIYOR.
Asayiş 30.03.2023, 06:15
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde parfüm fabrikasında çıkan yangın söndürülemiyor. Patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirirken büyük çaba sarf eden itafiyenin işi de zorlaşıyor.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde OSB’de bulunan parfüm fabrikasındaki yangın 4 saattir söndürülemedi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. İtfaiyenin alevlerle yoğun mücadelesine karşılık adeta patır patır patlayan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiye erlerinin işini zorlaştırıyor.
İtfaiyenin söndürme çalışması sürüyor.