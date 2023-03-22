Otoyolda tırın kupası alev topuna döndü

DÜZCE (İHA) – TEM Otoyolu Düzce geçişinde tırın kupası alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında kupa kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.40 sıralarında TEM Otoyolu Düzce-Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki 33 AJK 030 plakalı tırın kupa kısmında Yeşilyayla mevkiinde yangın çıktı. Motor kısmından alevlerin yükseldiğini gören sürücü tırı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tırın kupasının yanarak kullanılamaz hale geldiği olay ile alakalı jandarma inceleme başlattı.