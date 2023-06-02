Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü böyle ölümden döndü
BURSA’DA SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, DÖNÜŞ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKAN OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZANIN ŞİDDETİYLE ARACIN ÜZERİNE SAVRULAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KASKI SAYESİNDE CİDDİ YARA ALMAZKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.
Asayiş 02.06.2023, 10:37
Bursa’da seyir halindeki motosiklet sürücüsü, siteye dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle aracın üzerine savrulan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ciddi yara almazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü Turgut Özal Caddesi üzerinde başka araçların süratle geçmesine aldırmadan ters şeride girerek dönüş yapmaya çalıştı. Bu esnada cadde üzerinden Emek istikametine giden motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan otomobile çarptı. Çarpışmanın etsiyle otomobilin üzerine savrulan motosikleti kaskı sayesinde çok ciddi yaralanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.