Çorum’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol Mustafa G. yönetimindeki 19 AH 999 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Elfettin Çakır’a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çakır, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.