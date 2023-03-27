Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Gaziantep’te gece saatlerinde otomobilin çarpması sonucu savrularak devrilen motosikletin sürücüsü İsmail Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı kazada Kurt’un eşi ve çocuğu da yaralanmıştı.

Olay, gece saatlerinde Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 AOT 339 plakalı İsmail Kurt idaresindeki motosiklet, 27 ACK 538 Mehmet Erdal Tiryaki yönetimindeki aracın çarpması sonucu yola savruldu. Kaza sonrası savrulan motosikletin üzerinde bulunan sürücü İsmail Kurt ile eşi Fatma Kurt ve ismi öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu kritik olan sürücü İsmail Kurt, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurt’un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.