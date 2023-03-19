Otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı

Tayvan’da bir sürücü yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosiklete çarparak bariyerlere sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, otomobil sürücüsü hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma açıldı.

Tayvan’ın Hsinchu şehrinde otoyolda yaşanan yol verme kavgasında motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Motosiklet sürücüsünün kendisine yol vermemesine sinirlenen otomobil sürücüsü, motosikleti geçmesinin ardından kendisini sollamaya çalışan motosikletin üzerine direksiyonu kırarak, bariyerlere sıkıştırdı.

Bariyerlere çarparak yola düşen ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, otomobil sürücüsü ise kazanın ardından bir süre durmasının ardından yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün sol elinde ve kolunda çok sayıda kırık olduğu belirtilerek, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Otomobil sürücüsü, karakola giderek motosiklet sürücüsünün kendisini sıkıştırdığı için şikayetçi olurken, motosiklet sürücüsü de kendisine çarpan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Otomobil sürücüsü hakkında cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise yoldaki diğer araçlar tarafından anbean kayıt altına alındı.