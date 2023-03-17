Otomobil alev alev yandı, geriye demir yığınları kaldı

Bolu’da tamir için bırakılan otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında otomobilden geriye demir yığınları kaldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Aşağı Soku Mahallesi’nde bulunan İzzet Baysal Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KYR 98 plakalı Tofaş marka otomobil tamir için sanayi sitesinde bulunan dükkana bırakıldı. Otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede aracı komple saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alev alev yanan otomobilden geriye sadece demir yığınları kalırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.