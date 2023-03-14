Ordu’da 2 kişiyi yaralayan şüpheli polis ekiplerine teslim oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini çatı katına kilitleyen şüpheli sabah saatlerinde polis ekiplerine teslim oldu.

İlçeye bağlı Kaledere Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda Selami O. isimli şüpheli, 6 katlı bir binanın birinci katında bulunan kıraathaneye gelen E. O. ve M. T. isimli şahıslarla tartıştıktan silahla vurarak yaralamıştı. Sonrasında binanın çatı katına çıkarak kendisini kilitleyen Selami O., polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabalarına rağmen ikna olmamıştı.

Olaydan yaklaşık 17 saat sonra sabah saatlerinde polis ekiplerine teslim olan Selami O., Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralılardan M. T. taburcu olurken, E. O.’nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.