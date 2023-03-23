Okulda annesini öldüren çocuğun yargılanmasına başlandı: 39 yıla kadar hapis cezası istemi

Samsun’da kendisini görmeye geldiği annesini okulda öldürüp, annesinin erkek arkadaşını da ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuk hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu’nda 5 Ocak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasından tabancayla vurdu. Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran çıraklık okulu 10. sınıf öğrencisi A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti. Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Annesi ve annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi tabancayla vuran A.A.Ö. ise polis tarafından evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. A.A.Ö. hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, ’annesini öldürmek’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81/1, 31/3. maddesi gereği 18 yıldan 24 yıla, Bilgin İ.’yi de ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına A.A.Ö., Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kendini savunan A.A.Ö., "Maktul benim annemdi ve babamla 30 yıldır evliydi. Annem sinir hastasıydı ve ilaç kullanıyordu. Annemin pandemi döneminde sosyal medyadan biriyle konuşurken yakaladık. Babamla araları bozuldu. Annem İstanbul’da bulunan ailesinin yanına gitti. Büyükler devreye girince barıştılar. Annem babamla boşanmak istedi ve anlaşmalı olarak boşandılar. Benim bu olaydan dolayı psikolojim etkilendi. Hatta babam intihar girişiminde bulundu. Annem Bilgin adlı kişiye kaçtı. Annemin uygunsuz fotoğrafını Bilgin adlı kişiye gönderdidiğini gördüm ve bu beni çıldırtıyordu. Arkadaşlarım annemin Bilgin ile fotoğraflarını görmüştü. Kimsenin yüzüne bakamıyordum. Babamda olan velayetimizi annem dava açıp geri almak istiyordu. Annem velayet davası için Samsun’a gelmiş. Bana telefon açarak kardeşlerimin okulu sordu. Kardeşlerimin velayetinin anneme verildiğini düşündüm. Babamın beni azmettirmesi söz konusu değil. Ben telefonla bu durumu öğrenince okula gittim. Yaşadığım şeyler çok zordu. Rüyalarıma giriyordu. Okula gittim. Onları gördüm. Sadece adamın ismini sordum ve olay gerçekleşti. Annem babamdan boşanınca Bilgin ile ilişkisinden haberimiz oldu. Silah dedemden kalmaydı. Babamın kesinlikle bu olayla bir alakası yoktur" dedi.

Mahkeme, A.A.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı olayda yaralanan Bilgin İ.’nin ifadesinin alınması için 11 Mayıs’a erteledi.